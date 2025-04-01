УПЛ назвала символічну збірну 22 туру

Експерти Української Прем'єр-ліги назвали символічну збірну 22 туру сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Найбільше представлення в ній має київське Динамо, яке на тижні здолало Рух (2:0). Від цього клубу до збірної туру потрапили Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.

Два гравці представлені від Колоса (Андрій Цуріков і Микита Бурда). Решта ж – з різних клубів. Усього у збірну потрапили представники 8 команд.

Символічна збірна 22 туру

Воротар: Паламарчук (Інгулець);

Захисники: Кравченко (Олександрія), Бурда (Колос), Романчук (Кривбас), Цуріков (Колос);

Півзахисники: Крушинський (Полісся), Буяльський (Динамо), Бруніньйо (Карпати);

Нападники: Ярмоленко (Динамо), Кевін (Шахтар), Ванат (Динамо).

УПЛ

Нагадаємо, раніше Чемпіон повідомив, хто став найкращим гравцем та тренером 22 туру.