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УПЛ назвала символічну збірну 22 туру

Микола Дендак — 1 квітня 2025, 12:55
УПЛ назвала символічну збірну 22 туру
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Експерти Української Прем'єр-ліги назвали символічну збірну 22 туру сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Найбільше представлення в ній має київське Динамо, яке на тижні здолало Рух (2:0). Від цього клубу до збірної туру потрапили Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.

Два гравці представлені від Колоса (Андрій Цуріков і Микита Бурда). Решта ж – з різних клубів. Усього у збірну потрапили представники 8 команд.

Символічна збірна 22 туру

Воротар: Паламарчук (Інгулець);

Захисники: Кравченко (Олександрія), Бурда (Колос), Романчук (Кривбас), Цуріков (Колос);

Півзахисники: Крушинський (Полісся), Буяльський (Динамо), Бруніньйо (Карпати);

Нападники: Ярмоленко (Динамо), Кевін (Шахтар), Ванат (Динамо).

УПЛ

Нагадаємо, раніше Чемпіон повідомив, хто став найкращим гравцем та тренером 22 туру.

Микита Бурда Віталій Буяльський Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко Олександр Романчук Андрій Цуріков Шахтар Донецьк Крушинський Кевін Владислав Ванат Микита Кравченко Бруніньо Олексій Паламарчук Полісся Житомир

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