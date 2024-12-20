Колос продовжив контракт із досвідченним захисником

Захисник Колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з клубом до 30 червня 2026 року.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У поточному сезоні досвідчений захисник провів за Колос 16 матчів в УПЛ, записавши на свій рахунок 2 голи і 1 асист.

32-річний гравець виступає за команду із Ковалівки з літа 2023 року. Раніше він також грав за Металург Запоріжжя, Динамо, Говерлу, Дніпро-1 та Олександрію.

Колос завершив першу частину сезону на 11-му рядку турнірної таблиці. В активі команди 18 набраних очок.

Після зимової паузи Колос 22 лютого в межах 18 туру вдома прийме Чорноморець.