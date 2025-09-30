Українська правда
Колос цього тижня оголосить про підписання півзахисника Ворскли – джерело

Олексій Мурзак — 30 вересня 2025, 13:47
Колос цього тижня оголосить про підписання півзахисника Ворскли – джерело
Артем Челядін
ФК Ворскла

25-річний півзахисник Ворскли Артем Челядін, який з'являється на матчах у складі делегації Колоса, має стати повноправним гравцем ковалівського клубу на цьому тижні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, йдеться про підписання контракту терміном на два роки та без будь-якої компенсації.

У сезоні 2024/25 Челядін зіграв за Ворсклу 25 матчів, відзначився 1-м голом та 1-м асистом.

Нагадаємо, в середині вересня Ворскла знову отримала трансферний бан від ФІФА.

Як відомо, 8 і 30 квітня, а також 26 травня на Ворсклу було накладено три трансферні бани через невиконання фінансових зобов’язань перед колишніми гравцями команди. У липні заборону було знято.

