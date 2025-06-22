Найкращий гравець Колоса одружився

Один з найяскравіших гравців сезону-2024/25, лідер ковалівського Колоса Андрій Цуріков та його наречена Аліна Гіоєва одружилися.

Про це футболіст повідомив у соцмережах.

Церемонія відбулася 19 червня.

"Ковалівська футбольна родина бажає молодятам довгого та міцного сімейного щастя і здійснення всіх спільних мрій", - привітали Цурікова у Колосі.

У сезоні-2024/25 Цуріков провів 29 матчів за Колос, забив 5 голів і віддав 2 асисти. Він став найкращим гравцем команди у 2024 році та потрапив у символічну збірну УПЛ сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Колос планує серйозно підсилити склад для боротьби за високі позиції в сезоні 2025/26. Клуб планує підписати легіонера, двох гравців з Руха та Інгульця.