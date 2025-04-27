Бойова нічия з присмаком перемоги: огляд матчу Колос – Полісся
27 квітня Колос зіграв унічию з Поліссям у 26 турі Української Прем'єр-ліги.
Підопічні Костишина, програючи по ходу матчу, під завершення могли взагалі здобути перемогу, однак після перегляду VAR гол Ковталюка вже у компенсований час було скасовано через офсайд.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
26 тур, 27 квітня
Голи: 0:1 – 46 Сарапій, 1:1 – 56 Велетень
Колос: Пахолюк – Сухар (Демченко 23), Бурда, Козик, Цуріков – Ррапай (Оріховський 63), Гагно, Краснічі, Велетень, Третьяков (Алефіренко 82), Сидоров (Ковталюк 63).
Полісся: Волинець – Тейлор (Віалле 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе – Сарапій, Бабенко, Крушинський (Андрієвський 73) – Гуцуляк (Бристрич 81), Назаренко, Батіста (Бітон 81)
Попередження: 61 – Гуцуляк, 62 – Крушинський, 70 – Бурда
В результаті Колос набрав 28 балів та обійшов у турнірній таблиці ЛНЗ, ставши 10-м. Полісся із 43 очками залишилося на 4-й сходинці.
Нагадаємо, раніше відбувся ще один матч туру, в якому Ворскла впевнено перемогла Верес.