Колос підпише хавбека збірної Північної Македонії Луку Станковського.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 23-річний гравець ФК Раднички з Крагуєваца приїхав в Україну в кінці минулого тижня і був присутнім на матчі 17-го туру Української Прем'єр-ліги Колос – Полісся (0:2).

Сьогодні, 24 лютого, півзахисник має пройти медогляд, після чого буде підписаний особистий контракт, термін якого складе 3 роки.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро. В активі Станковського 1 гол у 2 матчах за збірну Македонії.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Колоса Павло Оріховський, який покинув ковалівців влітку, стане гравцем команди Першої ліги Фенікс-Маріуполь.