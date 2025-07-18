Колос оголосив про трансфер зіркового легіонера

Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав 3-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Новачок буде виступати під 14 номером.

У сезоні 2024/25 Кане зіграв 33 матчі за полтавський клуб, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Перед літним трансферним вікном футболіста неодноразово сватали в Динамо, однак київський клуб заперечив інформацію про зацікавленість у малійському гравцеві.

Нагадаємо, напередодні Колос оголосив про відхід нападника Миколи Ковталюка.