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Колос оголосив про трансфер зіркового легіонера

Олександр Булава — 18 липня 2025, 19:22
Колос оголосив про трансфер зіркового легіонера
ФК Ворскла

Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав 3-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Новачок буде виступати під 14 номером.

У сезоні 2024/25 Кане зіграв 33 матчі за полтавський клуб, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Перед літним трансферним вікном футболіста неодноразово сватали в Динамо, однак київський клуб заперечив інформацію про зацікавленість у малійському гравцеві.

Нагадаємо, напередодні Колос оголосив про відхід нападника Миколи Ковталюка.

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Ібрахім Кане

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