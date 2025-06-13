Віцепрезидент Ворскли підтвердив, що Динамо цікавилося легіонером полтавського клубу

Динамо цікавилося півзахисником Ворскли Ібрахімом Кане.

Про це у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital повідомив віцепрезидент полтавського клубу Сергій Лисак.

"Я знаю, що Шовковський дзвонив Максимову, вони говорили про Кане, але будь-якої конкретики від Динамо на даний момент немає. Є розмова з іншим українським клубом, там приблизно 500 тисяч євро, але я вважаю, що за такого футболіста це замало.

Ні, це не Полісся. Полісся теж про нього знає, але це не Полісся. Якщо ми зараз говоримо про конкретику, я обіцяв не називати клуб", – розповів Лисак.