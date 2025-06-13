Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Віцепрезидент Ворскли підтвердив, що Динамо цікавилося легіонером полтавського клубу

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 20:52
Віцепрезидент Ворскли підтвердив, що Динамо цікавилося легіонером полтавського клубу
Ібрахім Кане
ФК Ворскла Полтава

Динамо цікавилося півзахисником Ворскли Ібрахімом Кане.

Про це у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital повідомив віцепрезидент полтавського клубу Сергій Лисак.

"Я знаю, що Шовковський дзвонив Максимову, вони говорили про Кане, але будь-якої конкретики від Динамо на даний момент немає. Є розмова з іншим українським клубом, там приблизно 500 тисяч євро, але я вважаю, що за такого футболіста це замало.

Ні, це не Полісся. Полісся теж про нього знає, але це не Полісся. Якщо ми зараз говоримо про конкретику, я обіцяв не називати клуб", – розповів Лисак.

Як відомо, у поточному сезоні Кане провів 31 матч за полтавську команду у всіх турнірах, у яких забив 3 голи і зробив 2 гольові передачі.

Водночас директор медіадепартаменту чемпіонів України сезону 2024/25 Андрій Шахов раніше заявляв, що Динамо ніколи не цікавилося Кане.

Динамо Київ Ібрахім Кане Футбольні трансфери Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

Не такий страшний вовк, як його малюють: президент Ворскли – про заборгованості в клубі
Журналіст назвав перші два майбутні підписання Металіста 1925 перед сезоном УПЛ
Стало відомо, хто замінить Максимова на посаді тренера Ворскли
Нісенітниці, 90% висмоктано з пальця: у Ворсклі відреагували на новину щодо змін в керівництві клубу
УПЛ затвердила склад учасників на сезон 2025/26 і назвала дату старту нового чемпіонату

Останні новини