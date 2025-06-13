Віцепрезидент Ворскли підтвердив, що Динамо цікавилося легіонером полтавського клубу
Динамо цікавилося півзахисником Ворскли Ібрахімом Кане.
Про це у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital повідомив віцепрезидент полтавського клубу Сергій Лисак.
"Я знаю, що Шовковський дзвонив Максимову, вони говорили про Кане, але будь-якої конкретики від Динамо на даний момент немає. Є розмова з іншим українським клубом, там приблизно 500 тисяч євро, але я вважаю, що за такого футболіста це замало.
Ні, це не Полісся. Полісся теж про нього знає, але це не Полісся. Якщо ми зараз говоримо про конкретику, я обіцяв не називати клуб", – розповів Лисак.
Як відомо, у поточному сезоні Кане провів 31 матч за полтавську команду у всіх турнірах, у яких забив 3 голи і зробив 2 гольові передачі.
Водночас директор медіадепартаменту чемпіонів України сезону 2024/25 Андрій Шахов раніше заявляв, що Динамо ніколи не цікавилося Кане.