Полісся цікавиться легіонером Ворскли, яка не проти його продати – джерело

Полісся розглядає варіант із запрошенням малійського півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

"Я можу підтвердити: я чув цю історію. Мої джерела повідомляють, що такі розмови небезпідставні. Те саме стосується Кане та Полісся. Ще до вильоту Ворскли житомирський клуб виявляв до нього інтерес.

У цьому є логіка. Кане – дуже хороший та адаптований до нашого чемпіонату футболіст. У багатьох матчах Ворскли в складні моменти він проявляв себе як командний гравець. Тому це – хороший варіант для продажу", – розповів Звєров.

У сезоні 2024/25 Кане провів у складі Ворскли 33 матчі, в яких забив 3 голи. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2027 року. Transferamrkt оцінює футболіста в 800 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Ворскла, яка за підсумками сезону вилетіла з Української Прем'єр-ліги, готова терміново продавати своїх лідерів, щоб стабілізувати фінансову ситуацію.