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Ворскла готова продати своїх лідерів – журналіст назвав прізвища

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 15:54
Ворскла готова продати своїх лідерів – журналіст назвав прізвища
ФК Ворскла Полтава

Полтавська Ворскла, яка за підсумками сезону вилетіла з Української Прем'єр-ліги, готова терміново продавати своїх лідерів, щоб стабілізувати фінансову ситуацію.

Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

За інформацією журналіста Володимира Звєрова, головними кандидатами на продаж є універсал Євген Павлюк, який цікавиться Металіст 1925, а також атакувальний півзахисник Ібрахім Кане, інтерес до якого приписували Динамо, утім, кияни це заперечили.

Минулого сезону Павлюк провів 21 матч і забив 1 гол, водночас на рахунку Кане 33 матчі (3 м'ячі та 3 асисти).

Зазначимо, що для полтавського клубу це перший виліт з елітного дивізіону України в історії.

Футбольний клуб був заснований у 1955 році. Зі здобуттям незалежності Україною Ворскла грала у Першій лізі. Путівку до найвищого дивізіону команда здобула за підсумками сезону-1995/96 і з того часу завжди залишалася.

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