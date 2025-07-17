Ковалівський Колос оголосив про відхід нападника Миколи Ковталюка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за згодою сторін. Чинна угода гравця була розрахована до кінця року.

Ковталюк став гравцем Колоса взимку 2025 року після переходу з Ворскли. За полтавський клуб він виступав з 2024 року, коли перейшов з грузинської Діли.

За пів року форвард відіграв 18 матчів, в яких відзначився одним голом та однією гольовою передачею.

Раніше центральний півзахисник Колоса Павло Оріховський потрапив у важку ДТП.