Колос підписав легіонера Ворскли, якого пов'язували з Динамо – ЗМІ

Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, керівництво ковалівського клубу узгодило деталі переходу, запропонувавши легіонеру контракт на два роки – до літа 2027.

У сезоні 2024/25 Кане зіграв 33 матчі за полтавський клуб, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Перед літним трансферним вікном футболіста неодноразово сватали в Динамо, однак київський клуб заперечив інформацію про зацікавленість у малійському гравцеві.

Раніше повідомлялося, що Ворскла переглядає колишнього півзахисника ЛНЗ.