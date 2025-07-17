Колос підписав легіонера Ворскли, якого пов'язували з Динамо – ЗМІ
Ібрахім Кане
ФК Ворскла
Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.
Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією видання, керівництво ковалівського клубу узгодило деталі переходу, запропонувавши легіонеру контракт на два роки – до літа 2027.
У сезоні 2024/25 Кане зіграв 33 матчі за полтавський клуб, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.
Перед літним трансферним вікном футболіста неодноразово сватали в Динамо, однак київський клуб заперечив інформацію про зацікавленість у малійському гравцеві.
Раніше повідомлялося, що Ворскла переглядає колишнього півзахисника ЛНЗ.