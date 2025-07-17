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Колос підписав легіонера Ворскли, якого пов'язували з Динамо – ЗМІ

Олексій Мурзак — 17 липня 2025, 15:47
Колос підписав легіонера Ворскли, якого пов'язували з Динамо – ЗМІ
Ібрахім Кане
ФК Ворскла

Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, керівництво ковалівського клубу узгодило деталі переходу, запропонувавши легіонеру контракт на два роки – до літа 2027.

У сезоні 2024/25 Кане зіграв 33 матчі за полтавський клуб, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Перед літним трансферним вікном футболіста неодноразово сватали в Динамо, однак київський клуб заперечив інформацію про зацікавленість у малійському гравцеві.

Раніше повідомлялося, що Ворскла переглядає колишнього півзахисника ЛНЗ.

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Ібрахім Кане

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