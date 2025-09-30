Колос заявив на сезон УПЛ вихованця Динамо

Півзахисник київського Динамо Максим Василець на правах вільного агента перейшов до ФК Колос.

Ковалівський клуб не оголошував про підписання, однак прізвище е 20-річного гравця з'явилося в заявці команди для участі в Українській Прем'єр-лізі.

Контракт підписано до літа 2026-го року, а виступатиме він за команду Руслана Костишина під 54-м номером.

У минулому сезоні Василець виступав за Зорю, провів 6 матчів, результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Колоса Імір Краснічі вже взимку може змінити клубну прописку.

Також стало відомо, що Колос на цьому тижні оголосить про підписання півзахисника Ворскли Артема Челядіна.