Колос впевнено переміг Кудрівку-Ниву в товариському матчі
Ковалівський Колос здобув упевнену перемогу над Кудрівкою-Нивою у товариському матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1. За клуб Української Прем'єр-ліги (УПЛ) відзначалися Олег Криворучко, Гітіс Паулаускас та Олег Ільїн.
Контрольний матч
7 липня
Колос — Кудрівка-Нива 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 4 Криворучко, 1:1 - 30 Тименко (пен.), 2:1 - 72 Паулаускас, 3:1 - 75 Ільїн.
Нагадаємо, напередодні Колос продовжив контракти з голкіпером Романом Мисаком та півзахисником Антоном Салабаєм. Також нещодавно клуб підписав нападника, який став справжнім відкриттям позаминулого сезону.