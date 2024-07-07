Колос впевнено переміг Кудрівку-Ниву в товариському матчі

Ковалівський Колос здобув упевнену перемогу над Кудрівкою-Нивою у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. За клуб Української Прем'єр-ліги (УПЛ) відзначалися Олег Криворучко, Гітіс Паулаускас та Олег Ільїн.

Контрольний матч

7 липня

Колос — Кудрівка-Нива 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Криворучко, 1:1 - 30 Тименко (пен.), 2:1 - 72 Паулаускас, 3:1 - 75 Ільїн.

Нагадаємо, напередодні Колос продовжив контракти з голкіпером Романом Мисаком та півзахисником Антоном Салабаєм. Також нещодавно клуб підписав нападника, який став справжнім відкриттям позаминулого сезону.