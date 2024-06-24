Колос підписав нападника, який став відкриттям позаминулого сезону УПЛ

Колишній форвард Зорі та Чорноморця Даниїл Алефіренко став гравцем Колоса.

Про це ковалівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Попередньою командою флангового нападника була Зоря, але у сезоні-2023/24 він узяв участь лише в десяти матчах. Усе через те, що взимку Даниїл відмовився підписувати новий контракт, після чого в луганському клубі вирішили "маринувати" гравця.

У весняній частину сезону-2022/23 Алефіренко виступав у оренді за Чорноморець. У 14 матчах за команду Романа Григорчука Дениїл забив 8 голів та віддав 1 асист — ті кілька місяців у Одесі поки залишаються найкращими в кар’єрі 24-річного вінгера.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 Колос був другою найменш результативною командою Української Прем’єр-ліги. За 30 турів ковалівці спромоглися забити лише 22 голи. Менше тільки в Оболоні — 18 м’ячів.