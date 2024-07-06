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Колос продовжив контракти з двома гравцями

Олександр Булава — 6 липня, 13:20
Колос продовжив контракти з двома гравцями

Колос продовжив контракти з голкіпером Романом Мисаком та півзахисником Антоном Салабаєм.

Про це повідомляє пресслужба команди.

32-річний воротар підписав 1-річну угоду. Мисак є гравцем ковалівців з 2023 року. У минулому сезоні не зіграв жодного матчу.

22-річний Салабай пролонгував контракт до літа 2026 року. У сезоні-2023/24 на його рахунку 2 голи та 1 асист у 20 матчах за клуб. Він також приєднався до команди минулого року.

Нагадаємо, тиждень тому Колос підписав нападника, який став справжнім відкриттям позаминулого сезону.

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