Колос продовжив контракти з двома гравцями

Колос продовжив контракти з голкіпером Романом Мисаком та півзахисником Антоном Салабаєм.

Про це повідомляє пресслужба команди.

32-річний воротар підписав 1-річну угоду. Мисак є гравцем ковалівців з 2023 року. У минулому сезоні не зіграв жодного матчу.

22-річний Салабай пролонгував контракт до літа 2026 року. У сезоні-2023/24 на його рахунку 2 голи та 1 асист у 20 матчах за клуб. Він також приєднався до команди минулого року.

Нагадаємо, тиждень тому Колос підписав нападника, який став справжнім відкриттям позаминулого сезону.