Колос продовжив контракти з двома гравцями
Колос продовжив контракти з голкіпером Романом Мисаком та півзахисником Антоном Салабаєм.
Про це повідомляє пресслужба команди.
32-річний воротар підписав 1-річну угоду. Мисак є гравцем ковалівців з 2023 року. У минулому сезоні не зіграв жодного матчу.
22-річний Салабай пролонгував контракт до літа 2026 року. У сезоні-2023/24 на його рахунку 2 голи та 1 асист у 20 матчах за клуб. Він також приєднався до команди минулого року.
Нагадаємо, тиждень тому Колос підписав нападника, який став справжнім відкриттям позаминулого сезону.