Тотовицький продовжить кар'єру в аматорському клубі

Колишній півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький підсилив аматорський клуб Маяк Сарни.

Про це повідомила пресслужба команди з Рівненщини.

33-річний футболіст зможе дебютувати за нову команду у неділю, 29 березня, в матчі чемпіонату аматорської ліги ААФУ проти Корміла.

Останнім клубом Тотовицького була Кудрівка, яка виступає в УПЛ. Взимку досвідчений півзахисник покинув команду за взаємною згодою сторін. У поточному чемпіонаті Андрій зіграв за команду з Чернігівщини 6 матчів, у яких забив 1 гол.

Під час футбольної кар'єри Тотовицький виступав за Шахтар, Маріуполь, Зорю, бельгійський Кортрейк, Колос, Десну. Особливо успішний період у хавбека був у Чернігові, де він забив 16 голів у 47 матчах.

Свого часу Андрій виступав за молодіжну збірну України. На рахунку атакувального півзахисника 7 голів в 11 матчах за "синьо-жовтих".

Раніше повідомлялося, що чемпіон Європи серед юнаків Дмитро Коркішко підписав контракт з аматорським клубом Авангард Лозова.