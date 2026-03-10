Вихованець Динамо несподівано може переїхати до лідера Другої ліги України – ЗМІ

29-річний форвард Ростислав Тарануха може продовжити свою футбольну кар'єру аж у Другій лізі України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, футболіст гратиме за Колос-2, який очолює Групу В у третій за силою лізі країни (45 балів).

Зазначається, що Тарануха може грати за ковалівський клуб до кінця поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що рівненський Верес (7 матчів) попрощався з досвідченим нападником у січні 2026-го. Відтоді гравець перебуває без команди.

У цьому сезоні Ростислав встиг взяти участь у семи поєдинках, у яких не запам'ятався результативними діями.

Загалом за свою кар'єру Тарануха пограв за цілий ряд клубів – Полісся Житомир (7 ігор), ПФК Суми (11), ОПФК Черкащина (13), Карпати Львів (19), Кремінь (19) та Оболонь (58).