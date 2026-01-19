Українська правда
Станіслав Лисак — 19 січня 2026, 08:26
Мане вдруге став найкращим гравцем Кубку африканських націй
Вінгер Аль-Насра та збірної Сенегалу Садіо Мане отримав нагороду найкращому гравцю Кубку африканських націй-2025.

Мане відзначився двома голами, трьома асистами та допоміг своїй національній команді вдруге виграти турнір в історії.

Ця нагорода стала для Садіо другою в кар'єрі після тріумфу на КАН-2021. Сенегалець став усього третім гравцем в історії, хто здобував MVP двічі після камерунця Роже Мілли та єгиптянина Ахмеда Хассана.

Зауважимо, що найкращим бомбардиром змагань став марокканський хавбек Браїм Діас, який не реалізував пенальті наприкінці фінальної зустрічі.

Також представник Марокко Яссін Буну був визнаний найкращим голкіпером турніру.

Нагадаємо, що збірна Сенегалу у фіналі з суперечливим суддівством здобула в додатковий час перемогу над господарем турніру Марокко.

