Роналду запропонували продовжити кар'єру в МЛС та відновити протистояння з Мессі

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Вес Браун вважає, що його колишній одноклубник Кріштіану Роналду має спробувати свої сили в МЛС. Там португалець зміг би на короткий термін відновити протистояння з Ліонелем Мессі.

Про це дворазовий переможець Ліги чемпіонів розповів в інтерв'ю The Sports Daily.

"Кріштіану Роналду повинен поїхати до США, особливо зважаючи на те, що Ліонель Мессі також там. Я бачивкілька разів, як Роналду грає, і це був хороший рівень, він забиває голи і виглядає добре, як для свого віку, все ще бігає у свої 40 років. Кріштіану хоче грати якомога довше, і він гравець, який може сам обирати, де він хоче грати далі. Він не збирається вішати бутси на цвях найближчим часом, а продовжуватиме бити рекорди. Роналду вже побував у кількох місцях, і я хотів би побачити, як він додасть Америку до цього списку. Останнім часом Кріштіану забиває більше голів, ніж Мессі, і було б чудово побачити, як вони знову зійдуться один проти одного", – сказав Браун.

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Чинний контракт Кріштіану Роналду з Аль-Насром завершиться наступного літа. Те ж саме стосується й угоди між Ліонелем Мессі та Інтер Маямі.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі мав отримати Президентську медаль Свободи від президента США Джо Байдена.

Але аргентинський футболіст пропустив церемонію нагородження, за що його потім розкритикувала легенда американського футболу.