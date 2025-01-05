Мессі пропустив нагородження Президентською медаллю Свободи

Зірковий гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі не зміг бути присутнім на церемонії нагородження Президентською медаллю Свободи.

Про це повідомляє Talksport.

Річ у тому, що аргентинець мав попередньо узгоджені зобов'язання згідно зі своїм графіком та не зміг їх перенести.

Проте, представник Мессі заявив, що для футболіста велика честь бути нагородним такою відзнакою.

Президентська медаль Свободи – найвища цивільна нагорода в США. Вона вручається особам, які зробили зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку США, мир у всьому світі або інші важливі суспільні, державні або приватні справи.

Зазначимо, що окрім Мессі нагороду отримали також легенда НБА Меджик Джонсон, модельєр Ральф Лорен, фронтмен U2 Боно, актори Майкл Джей Фокс та Дензел Вашингтон.

Раніше Мессі привітав зірку Барселони з премією Golden Boy-2024.