Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі пропустив нагородження Президентською медаллю Свободи

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 20:17
Мессі пропустив нагородження Президентською медаллю Свободи
Ліонель Мессі
Getty images

Зірковий гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі не зміг бути присутнім на церемонії нагородження Президентською медаллю Свободи.

Про це повідомляє Talksport.

Річ у тому, що аргентинець мав попередньо узгоджені зобов'язання згідно зі своїм графіком та не зміг їх перенести.

Проте, представник Мессі заявив, що для футболіста велика честь бути нагородним такою відзнакою.

Президентська медаль Свободи – найвища цивільна нагорода в США. Вона вручається особам, які зробили зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку США, мир у всьому світі або інші важливі суспільні, державні або приватні справи.

Зазначимо, що окрім Мессі нагороду отримали також легенда НБА Меджик Джонсон, модельєр Ральф Лорен, фронтмен U2 Боно, актори Майкл Джей Фокс та Дензел Вашингтон.

Раніше Мессі привітав зірку Барселони з премією Golden Boy-2024.

Ліонель Мессі Джо Байден

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі та Меджик Джонсон отримають від Байдена найвищу цивільну нагороду США
Команда на мільярд: символічна збірна майбутніх вільних агентів
Дербі на задньому дворі: Мессі взяв участь у сімейному футбольному матчі
Термос, мате та трофей Кубку світу: Мессі звернувся до вболівальників збірної Аргентини на честь 2 річниці перемоги на ЧС
Саа: Роналду забив би більше голів у МЛС, ніж Мессі

Останні новини