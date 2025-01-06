Колишній гравець збірної США розкритикував Мессі за пропуск нагородження у Білому домі

Легенда американського футболу Алексі Лалас виступив із критикою на адресу форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Аргентинець пропустив церемонію нагородження, де він мав отримати від президента США Джо Байдена Президентську медаль Свободи.

Своє невдоволення діями восьмиразового володаря Золотого м'яча 54-річний американець висловив у соцмережах.

Видання OutKick запитало у людей в Інтернеті, чи вважать вони вчинок Мессі неправильним. І Лалас знайшов, що відповісти.

"Так, було безглуздо й дивно вручати медаль Мессі. Але якщо ти збираєшся прийняти цю честь, то знайди спосіб бути в Вашингтоні", – написав Алексі.

Yes. It was ridiculous and strange to award it to Messi. But if you're going to accept the honor, then find a way to be in DC. https://t.co/tJRxUDoTOy — Alexi Lalas (@AlexiLalas) January 5, 2025

Нагадаємо, що у суботу, 4 січня, Байден нагородив Президентською медаллю Свободи 19-х лауреатів, серед яких також були Меджик Джонсон, Гілларі Клінтон, Майкл Джей Фокс та Дензел Вашингтон.

Президентська медаль Свободи вважається найвищою цивільною нагородою в США. Вона вручається особам, які зробили зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку США, мир у всьому світі або інші важливі суспільні, державні або приватні справи.