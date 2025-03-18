Ювентус та Мілан розглядають кандидатуру екстренера Шахтаря

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі привернув до себе увагу двох італійськіх грандів, а саме Ювентуса та Мілана.

Про це повідомляє Calciomercato.

Інтерес Ювентуса ще не став конкретним, на цьому етапі циркулює багато імен, які можуть замінити Тьяго Мотту на посаді головного тренера "старої синьйори". Однак, згідно з джерелом, він навряд чи відмовиться від пропозиції "б'янконері", навіть якщо його пріоритетом залишається Марсель.

Повідомляється, що Мілан є клубом, який "дорогий його серцю". Але остаточне рішення залежатиме від уподобань нового спортивного директора "россонері", незважаючи на часткове схвалення кандидатури 45-річного італійця з боку нинішнього керівництва.

"Дияволи" не збираються починати наступний сезон з Сержіу Консейсау на чолі команди. Окрім Де Дзербі на цю посаду претендують Карло Анчелотті, Массіміліано Аллегрі, Вінченцо Італьяно, Антоніо Конте, Мауріціо Саррі та Джан П'єро Гасперіні.

Роберто Де Дзербі, який один рік працював у Шахтарі, очолив Марсель минулого літа, перейшовши з Брайтона за 6 мільйонів євро. Наразі провансальці посідають друге місце в таблиці Ліги 1, поступаючись ПСЖ 19 очками.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Де Дзербі виступив із заявою про небажання працювати у Франції після його етапу з Марселем.