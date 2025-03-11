Іменитий італійський тренер може повернутися в Мілан

Массіміліано Аллегрі вважається головним претендентом на посаду нового головного тренера Мілана.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нинішній наставник команди, Сержіу Консейсау, найімовірніше, покине свою посаду наприкінці поточного сезону. Керівництво Мілана вже займається пошуками заміни португальському фахівцеві.

Водночас клуб шукає і нового спортивного директора, і рішення щодо наступного тренера не буде ухвалене, поки Мілан не визначиться з новим спортивним директором.

Головним кандидатом на цю посаду є колишній спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі, який уже працював із Аллегрі в туринському клубі та хоче возз’єднатися з ним у Мілані. При цьому, нинішнє керівництво "россонері" також позитивною оцінює ідею запрошення Аллегрі.

Альтернативами є Секс Фабрегас із Комо та екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який наразі очолює Марсель.

Нагадаємо, Аллегрі вже працював з Міланом у 2010 – 2014 роках, у 2011 році привів команду до чемпіонства в Серії А. В січні він був близьким до того, щоби очолити Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.