Екстренер Шахтаря може очолити Бешикташ

Колишній тренер донецького Шахтаря та Мілана Паулу Фонсека може продовжити кар'єру в Туреччині.

Про це повідомляє Фірат Гюнаєр.

Португальський фахівець зацікавив Бешикташ, який у грудні звільнив Джованні ван Бронкхорста. Наразі команду очолює помічник нідерландця Сердар Топрактепе, за якого результати "орлів" не покращились.

Нагадаємо, Мілан звільнив Фонсеку наприкінці 2024 року через нестабільні результати.

Окрім Шахтаря та "россонері" португалець працював у Ліллі, Ромі, Бразі та Порту.

Раніше повідомлялось, що колишній гравець Бешикташа приєднається до Комо.