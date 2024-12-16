Ексзірка збірної Англії приєднається до Комо

Колишній півзахисник збірної Англії та Тоттенгема Деле Аллі починає тренування з італійським Комо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Його місце у команді Сеска Фабрегаса не гарантоване. Якщо 28-річний англієць зможе відновити свою форму, тоді він зможе приєднатися до команди.

Останнім клубом гравця, який зіграв 37 матчів за збірну Англії був Евертон.

Свої найкращі роки Деле провів у Тоттенгемі. На його рахунку 269 матчів за "шпор", у яких забив 67 голів та віддав 58 асистів. Він намагався реанімувати кар’єру в Евертоні та Бешикташі, але ці спроби успіхом не увінчалися.

Навесні цього року Аллі заявив про свої амбіції повернутися до складу збірної Англії та зіграти на чемпіонаті світу-2026.