Екстренер Шахтаря очолив бухарестський клуб

Португальський фахівець Нуну Кампуш призначений головним тренером бухарестського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ласкаво просимо, Нуну! Бажаємо тобі великих успіхів і якомога більше перемог у нашій тренерській команді!", – йдеться у заяві.

51-річний португальський наставник перейшов до румунської команди з угорського клубу Залаегерсег, який за підсумками сезону-25/26 досяг четвертого місця у внутрішньому чемпіонаті під керівництвом Кампуша.

Додамо, що Динамо Бухарест за підсумками кампанії-25/26 закінчило Першу лігу Румунії із 52 заліковими балами на 5-му місці, тим самим потрапивши у плейоф за право виступати у Лізі конференцій, де у фіналі столичний клуб поступився Стяуа (1:2)

Зауважимо, що у період з 2009 по 2021 рік Нуну Кампуш працював асистентом португальського головного тренера Паулу Фонсеки. За цей час вони разом тренували Порту, Брагу, Шахтар та Рому.

Перебуваючи на посаді у тренерському штабі українського клубу, Кампуш допоміг команді виграти три чемпіонства України та три Кубки України (18/19, 17/18, 16/17).

Нагадаємо, що напередодні Паулу Фонсека поділився своєю думкою з приводу втрати ігрового часу півзахисника Георгія Судакова у лісабонській Бенфіці.