Саррі може повернутися в АПЛ

Колишній тренер Наполі, Челсі та Лаціо Мауріціо Саррі може очолити Лестер.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Англійський клуб, який повернувся до АПЛ, зацікавлений у запрошені 65-річного фахівця та вже зробив запит італійцю.

𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 – 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐢, 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐞𝐢𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫‼️



Secondo quanto riferito in esclusiva dal nostro @AlfredoPedulla Maurizio #Sarri piacerebbe al #Leicester . Il club inglese avrebbe fatto un sondaggio dopo l’addio di Enzo Maresca.#Sportitalia pic.twitter.com/iu7Ol42F8G — Sportitalia (@tvdellosport) June 1, 2024

Останнім місцем роботи Мауріціо був Лаціо, де він працював з червня 2021 по березень 2024 року. В Англії тренер має досвід роботи з Челсі в сезоні-2018/19, з яким виграв Лігу Європи.

Нагадаємо, що головний тренер "лисів" Енцо Мареска близький до підписання контракту з Челсі.