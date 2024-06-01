Саррі може повернутися в АПЛ
Колишній тренер Наполі, Челсі та Лаціо Мауріціо Саррі може очолити Лестер.
Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
Англійський клуб, який повернувся до АПЛ, зацікавлений у запрошені 65-річного фахівця та вже зробив запит італійцю.
Останнім місцем роботи Мауріціо був Лаціо, де він працював з червня 2021 по березень 2024 року. В Англії тренер має досвід роботи з Челсі в сезоні-2018/19, з яким виграв Лігу Європи.
Нагадаємо, що головний тренер "лисів" Енцо Мареска близький до підписання контракту з Челсі.