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Саррі може повернутися в АПЛ

Станіслав Лисак — 1 червня, 12:05
Саррі може повернутися в АПЛ

Колишній тренер Наполі, Челсі та Лаціо Мауріціо Саррі може очолити Лестер.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Англійський клуб, який повернувся до АПЛ, зацікавлений у запрошені 65-річного фахівця та вже зробив запит італійцю.

Останнім місцем роботи Мауріціо був Лаціо, де він працював з червня 2021 по березень 2024 року. В Англії тренер має досвід роботи з Челсі в сезоні-2018/19, з яким виграв Лігу Європи.

Нагадаємо, що головний тренер "лисів" Енцо Мареска близький до підписання контракту з Челсі.

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Мауріціо Саррі

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