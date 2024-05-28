Челсі підписав довгостроковий контракт з Марескою

Челсі та Енцо Мареска підписали контракт до 2029 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, угода передбачає опцію продовження ще на сезон. Оскільки контракт Марески з його нинішнім клубом Лестером був розрахований до 2026 року, Челсі виплатить "лисам" грошову компенсацію. Раніше повідомлялося, що сума викупу може скласти 10 мільйонів євро.

Цього сезону Енцо допоміг Лестеру повернутися в АПЛ, а раніше працював у штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Окрім Лестера, він також очолював Парму, але протримався на своїй посаді лише півроку.