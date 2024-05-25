Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Конте близький до підписання контракту з Наполі

Станіслав Лисак — 25 травня, 17:00
Конте близький до підписання контракту з Наполі

Італійський тренер Антоніо Конте може підписати контракт із Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Неаполітанський клуб пропонує контракт до 2027 року із зарплатнею в 6,5 млн євро на рік + 2 млн за вихід у Лігу чемпіонів.

Останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року.

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону-2023/24.

Напередодні Наполі зіграв унічию з Фіорентиною. На неаполітанців очікує останній матч сезону. 26 травня команда прийматиме Лечче в межах 38 туру італійської Серії А.

Наполі розташовується на 9-му місці в чемпіонаті Італії. Для того, щоб вийти в єврокубки, "партенопеям" потрібно перемогти Лечче та сподіватися, що Торіно не набере три очки в грі з Аталантою, а Фіорентина виграє Лігу конференцій.

Наполі Антоніо Конте

Наполі

ПСЖ може підписати лідера Наполі, щоб замінити Мбаппе
Довбик може стати одноклубником Мудрика в Челсі
Фіорентина та Наполі зіграли внічию в матчі з двома шедеврами
Наполі побореться з Ювентусом за нападника Манчестер Юнайтед
Клуб Серії А готує трансфер Довбика

Останні новини