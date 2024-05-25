Конте близький до підписання контракту з Наполі

Італійський тренер Антоніо Конте може підписати контракт із Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Неаполітанський клуб пропонує контракт до 2027 року із зарплатнею в 6,5 млн євро на рік + 2 млн за вихід у Лігу чемпіонів.

Antonio #Conte is getting closer to #Napoli as new coach. Positive contacts and negotiations in progress in the last hours for a contract until 2027 (€6,5M/year + 2M as bonuses if Napoli qualify for UCL). #transfers https://t.co/DaWirSg88U — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2024

Останнім місцем роботи Антоніо був Тоттенгем, який він покинув у березні 2023 року.

Наразі клуб тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона, контракт з яким розрахований до завершення сезону-2023/24.

Напередодні Наполі зіграв унічию з Фіорентиною. На неаполітанців очікує останній матч сезону. 26 травня команда прийматиме Лечче в межах 38 туру італійської Серії А.

Наполі розташовується на 9-му місці в чемпіонаті Італії. Для того, щоб вийти в єврокубки, "партенопеям" потрібно перемогти Лечче та сподіватися, що Торіно не набере три очки в грі з Аталантою, а Фіорентина виграє Лігу конференцій.