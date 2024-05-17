Фіорентина та Наполі зіграли внічию в матчі з двома шедеврами

Фіорентина та Наполі не виявили сильнішого в матчі 37 туру італійської Серії А. Матч завершився з рахунком 2:2.

Аталанта забила швидкий гол, але потім Крістіано Бірагі зрівняв рахунок, забивши прямим ударом зі штрафного. За кілька хвилин після того Мбала Нзола вивів "фіалок" уперед, але у другому таймі Хвіча Кварацхелія встановив остаточний рахунок вишуканим пострілом зі штрафного.

Чемпіонат Італії — Серія А

37 тур, 17 травня





Фіорентина — Наполі 2:2 (2:1)





Голи: 0:1 — Ррахмані 8, 1:1 — Бірагі 40, 2:1 — Нзола, 2:2 — Кварацхелія 57





Фіорентина набрала 54 очка і продовжує утримувати 8 місце, яке дозволяє наступного сезону зіграти в Лізі конференцій. Утім, "фіалки" можуть потрапити в Лігу Європи. Для цього у фіналі Ліги конференцій 2023/24 їм потрібно перемогти грецький Олімпіакос.





Наполі розташовується слідом за Фіорентиною, на 9-му місці. Для того, щоб вийти в єврокубки, "партенопеям" потрібно перемогти в останньому турі перемогти Лечче та сподіватися, що Фіорентина не набере жодного очка в матчах з Кальярі та Аталантою.