Олімпіакос — Фіорентина: де дивитися фінал Ліги конференцій

Грецький Олімпіакос зустрінеться з італійською Фіорентиною у фіналі Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/2024.

Матч відбудеться в середу, 29 травня, на стадіоні "Святої Софії" у північному передмісті столиці Греції — Атен. Початок — о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що "фіалки" подолали весь шлях у Лізі конференцій з групового етапу, а Олімпіакос став третім у групі A Ліги Європи та вилетів у ЛК.