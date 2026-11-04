70-мільйонний новачок Манчестер Юнайтед травмувався в матчі Ліги чемпіонів

Коштовний літній новачок Манчестер Юнайтед Карлос Балеба отримав ушкодження у матчі з Ромою в Лізі чемпіонів.

На старті другого тайму футболіст намагався здійснити ривок у карний майданчик, проте впав і, попри надану медичну допомогу, попросив заміну.

Згодом головний тренер "дияволів" Майкл Каррік оцінив стан футболіста, висловивши своє хвилювання можливою серйозністю ушкодження.

"Воно має не дуже добрий вигляд. Це підколінне сухожилля – необхідно провести деякі обстеження", – наводить слова фахівця Фабріціо Романо.

Карлос Балеба приєднався до МЮ влітку з Брайтона за 70 млн фунтів. Цього сезону він зіграв лише шість матчів у всіх турнірах – до цього футболіст мав проблеми зі щиколоткою.

Нагадаємо, сам матч із римлянами завершився вольовою перемогою Манчестер Юнайтед.