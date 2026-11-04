"Олд Траффорд" ожив, і ми змусили Рому це відчути: Фернандеш – про камбек МЮ в матчі ЛЧ

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш оцінив вольову перемогу "червоних дияволів" у поєдинку четвертого туру Ліги чемпіонів проти Роми (3:2).

Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні було важливо перемогти. Ми знали, що після перерви вболівальники все ще на нашому боці й ми можемо змінити ситуацію одним голом. На щастя, нам це вдалося. Для фанатів це був складний період, але їхня віра допомагає команді. Сьогодні був один із тих днів, коли "Олд Траффорд" ожив, і ми змусили Рому це відчути.

У цьому клубі все зводиться до гри та результатів. Ми дуже довго не могли перемогти, і це розчаровувало як уболівальників, так і нас самих. Фанати хочуть бачити перемоги, вони звикли, що цей клуб перебуває на вершині. Ми розчаровані нинішньою ситуацією, але сподіваємося, що ця перемога стане початком чогось хорошого", – сказав Фернандеш.