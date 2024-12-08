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Нані оголосив про завершення кар'єри

Станіслав Лисак — 8 грудня 2024, 22:33
Нані оголосив про завершення кар'єри
Getty Images

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Нані оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це він написав у соцмережі Instagram.

"Настав час прощатися, я вирішив завершити свою кар'єру професійного гравця. Це був дивовижний шлях, і я хотів би подякувати кожній людині, яка допомагала мені й підтримувала мене під час злетів і падінь протягом кар'єри, що тривала понад 20 років і подарувала мені стільки незабутніх спогадів. Саме час перегорнути на нову сторінку і зосередитися на нових цілях і мріях. До нових зустрічей!", – написав Нані.

За 19 років кар'єри 38-річний португалець провів 616 матчів, у яких забив 128 голів та віддав 145 асистів. Нані є вихованцем Спортинга, однак найбільшу популярність здобув, виступаючи за Манчестер Юнайтед (230 матчів, 41 гол та 70 гольових передач).

Протягом своїх виступів Нані 4 рази ставав чемпіоном Англії, одного разу вигравав Лігу чемпіонів та чемпіонат Європи.

Манчестер Юнайтед Нані Збірна Португалії з футболу

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