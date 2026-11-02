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Каррік: Ми близькі до того, щоб показувати свій найкращий футбол

Олег Дідух — 2 листопада 2026, 17:59
Каррік: Ми близькі до того, щоб показувати свій найкращий футбол
Майкл Каррік
Getty Images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік заявив, що, попри провальні результати, бачить у грі своєї команди чимало позитивних моментів.

Слова фахівця наводить ВВС.

"Я знаю, на що ми здатні як команда і колектив. Ми демонстрували це окремими відрізками матчів, зокрема й нещодавно. Перед початком другого тайму матчу проти Челсі ми були в дуже хорошій позиції. Ми знаємо свої можливості. Ми близькі до того, щоб показувати свій найкращий футбол, але маємо швидко втілити це в результат", – заявив Каррік.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед не знає смаку перемог уже в 9 матчах поспіль у всіх турнірах. Попри це, керівництво клубу поки що не планує звільняти Карріка: тренер отримав час до паузи на матчі збірних на виправлення ситуації.

Манчестер Юнайтед Майкл Каррік

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