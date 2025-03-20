Ексгравець Баварії залишився без клуба через участь у благодійному матчі на честь Бекенбауера

Колишній захисник Баварії Рафінья отримав статус вільного агента після того, як Курітіба розірвала із ним контракт.

Про це бразильський клуб повідомив у соцмережах.

Угода між сторонами була розрахована до кінця 2025 року. Але вони домовилися про дострокове припинення співпраці.

"Курітіба повідомляє, що Рафінья більше не є частиною команди. Клуб та гравець домовилися розірвати контракт, який діяв до кінця 2025 року. Курітіба бажає успіху спортсмену", – йдеться у заяві Курітіби.

O Coritiba informa que o atleta Rafinha não faz mais parte de seu elenco de jogadores, tendo ambos em comum acordo rescindido o contrato que tinha vigência até o fim de 2025. O Coxa deseja êxito ao atleta que nasceu para o futebol como Piá do Couto. pic.twitter.com/qmxqeD652G — Coritiba (@Coritiba) March 19, 2025

Цікаво, що іноземні ЗМІ пов'язують це рішення Курітіби з нещодавньою поїздкою 39-річного бразильця до Німеччини. Там він взяв участь у благодійному матчі на честь легенди Баварії Франца Бекенбауера.

Повідомляється, що Рафінья не повністю розповів клубу про свої плани. Футболіст заявив, що їде до Німеччини, щоб взяти участь у слуханні.

Rafinha has had his contract terminated by Coritiba because he took part in the Beckenbauer Cup on Monday night without informing his club pic.twitter.com/La8jfoHvVQ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 20, 2025

Рафінья виступав за Баварію в період з 2011 по 2019 роки. За цей час він сім разів ставав чемпіоном Німеччини, по чотири рази вигравав Кубок та Суперкубок Німеччини, а також по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, що легенда Баварії Франц Бекенбауер помер 7 січня минулого року. Тоді ж в грудні з'явилася інформація, що Суперкубок Німеччини перейменують на честь чемпіона світу 1974 року та дворазового володаря Золотого м'яча.