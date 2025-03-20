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Ексгравець Баварії залишився без клуба через участь у благодійному матчі на честь Бекенбауера

Олексій Погорелов — 20 березня 2025, 15:13
Ексгравець Баварії залишився без клуба через участь у благодійному матчі на честь Бекенбауера
Рібері, Ауманн та Рафінья
Getty Images

Колишній захисник Баварії Рафінья отримав статус вільного агента після того, як Курітіба розірвала із ним контракт.

Про це бразильський клуб повідомив у соцмережах.

Угода між сторонами була розрахована до кінця 2025 року. Але вони домовилися про дострокове припинення співпраці.

"Курітіба повідомляє, що Рафінья більше не є частиною команди. Клуб та гравець домовилися розірвати контракт, який діяв до кінця 2025 року. Курітіба бажає успіху спортсмену", – йдеться у заяві Курітіби.

Цікаво, що іноземні ЗМІ пов'язують це рішення Курітіби з нещодавньою поїздкою 39-річного бразильця до Німеччини. Там він взяв участь у благодійному матчі на честь легенди Баварії Франца Бекенбауера.

Повідомляється, що Рафінья не повністю розповів клубу про свої плани. Футболіст заявив, що їде до Німеччини, щоб взяти участь у слуханні.

Рафінья виступав за Баварію в період з 2011 по 2019 роки. За цей час він сім разів ставав чемпіоном Німеччини, по чотири рази вигравав Кубок та Суперкубок Німеччини, а також по одному разу вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, що легенда Баварії Франц Бекенбауер помер 7 січня минулого року. Тоді ж в грудні з'явилася інформація, що Суперкубок Німеччини перейменують на честь чемпіона світу 1974 року та дворазового володаря Золотого м'яча.

Баварія Бразилія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Курітіба Рафінья Франц Бекенбауер

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