Суперкубок Німеччини перейменують на честь Бекенбауера

Німецький футбольний союз (DFB) та Німецька футбольна ліга (DFL) досягли принципової домовленості про перейменування Суперкубку Німеччини на честь легендарного Франца Бекенбауера.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild.

Найближчим часом сторони закриють всі формальні питання, після чого Суперкубок отримає назву Кубок Бекенбауера.

Очікується, що вже наступного року переможець Бундесліги та володар Кубку Німеччини зіграють за перший в історії Кубок Бекенбауера. Ця гра запланована на 16 серпня 2025 року.

Нещодавно Баварія вивела з обігу ігровий номер Франца Бекенбауера, який віддав клубу 13 років своєї ігрової кар'єри.

Нагадаємо, що легенда німецького та світового футболу пішла з життя у віці 78 років 7 січня цього року.