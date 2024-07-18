Інгулець оголосив про трансфер воротаря Зорі

Голкіпер луганської Зорі Антон Жилкін став гравцем петровського Інгульця.

Про це повідомила пресслужба клубу з Кіровоградщини.

Жилкін приєднався до Інгульця на правах вільного агента. Угода із 21-річним воротарем розрахована на три роки.

Зазначимо, що за основну команду Зорі Антон відіграв лише один матч — на груповому етапі Ліги конференцій-2023/24, коли луганці розгромили ісландський Брєйдаблік з рахунком 4:0.

Нагадаємо, наступного сезону Інгулець зіграє в УПЛ. Після завершення сезону в петровському клубі була заплутана ситуація навколо посади головного тренера, але в підсумку команду очолив екснаставник Миная Василь Кобін.