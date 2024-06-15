Кінець саги: екстренер Миная очолив Інгулець

Колишній наставник Миная Василь Кобін став новим головним тренером Інгульця.

Про це клуб з Петрового оголосив у своєму Instagram.

Угода між 39-річним фахівцем та Інгульцем розрахована на 3 роки.

Раніше Кобін працював головним тренером тільки в Минаї. Також донедавна він обіймав посаду спортивного директора в Металісті.

Цікаво, що спершу очолити Інгулець мав Желько Любенович, який ледь не врятував Минай від вильоту. Петровці навіть оголосили про призначення серба, але згодом той усе спростував.

Пізніше президент Інгульця Олександр Поворознюк назвав ситуацію з Любеновичем цирком та пообіцяв, що вся Україна о***є, коли він розкриє деталі цієї історії.