Тотті назвав ідеальний фінал Євро-2024

Легенда Роми Франческо Тотті вважає ідеальним фіналом Євро-2024 матч між збірними Франції та Італії.

Його слова передає Сalcionews24.

"Найкращим фіналом може бути Італія-Франція, як у 2006 році. Команда, яка могла б виграти чемпіонат Європи? У такій конкуренції є дуже сильні команди та гравці, тому це нелегко. Як італієць, я сподіваюся на Італію.

Змагання дуже важкі, але Італія повинна вийти на поле з метою зробити все можливе. У них чудовий тренер, і якщо вони підуть за ним, то зможуть пройти далі 1/8 фіналу", — сказав Тотті.

Зазначимо, що вирішальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня 2024 року на стадіоні "Олімпіаштадіон", у Берліні. На ньому відбувся фінал чемпіонату світу 2006 року, в якому Італія в серії післяматчевих пенальті здолала Францію.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Нещодавно збірна Італії оголосила заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.