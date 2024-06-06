Збірна Італії визначилась зі складом на Євро-2024

Збірна Італії з футболу оголосила остаточну заявку гравців на чемпіонат Європи-2024, який пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Зазначимо, що у склад не потрапили Іван Проведель, Франческо Ачербі, Джорджо Скальвіні, Самуеле Річчі та Ріккардо Орсоліні, які були в попередній заявці. Натомість виклик отримав Федеріко Гатті.

Склад збірної Італії на Євро-2024

Воротарі: Джанлуїджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем)

Захисники: Алессандро Бастоні (Інтер), Рауль Белланова (Торіно), Алессандро Буонджорно (Торіно), Ріккардо Калафіорі (Болонья), Андреа Камб'язо (Ювентус), Маттео Дарміан (Інтер), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Федеріко Гатті (Ювентус), Джанлука Манчіні (Рома)

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Браян Крістанте (Рома), Ніколо Фаджолі (Ювентус), Майкл Фолоруншо (Верона), Давіде Фраттезі (Інтер), Жоржиньйо (Челсі), Лоренцо Пеллегріні (Рома)

Нападники: Федеріко К'єза (Ювентус), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Дженоа), Джанлука Скамакка (Аталанта), Маттія Дзакканьї (Лаціо)

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.