Колишня зірка Барселони зізнався, чому після завершення кар'єри працює в магазині спортивних товарів

Колишній захисник Барселони Жеремі Матьє, який нині працює менеджером футбольного відділу в мережі Intersport у Франції, пояснив вибір своєї нинішньої професії.

Нагадаємо, фото 42-річного ексфутболіста у формі магазину торік розлетілося соцмережами та викликало хвилю подиву серед уболівальників.

Мат'є наважився дати коментар іноземним ЗМІ, в якому він розповів, що перебуває в центрі судового процесу, що створює серйозні труднощі. Крім того, після завершення кар'єри він пережив складний період і боровся з депресією.

"Якщо я працюю в Intersport – значить, є причини. Я не робитиму цього вічно. Мені просто потрібно було повернутися до соціального життя", – пояснив ексзахисник.

Нагадаємо, завершити кар'єру Матьє змусила серйозна травма коліна у 2020 році, коли він виступав за Спортинг. Раніше він також провів понад 170 матчів за Валенсію та навіть вигравав Лігу чемпіонів у складі Барселони.

