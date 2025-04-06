Експереможець Ліги чемпіонів працює продавцем у магазині спорттоварів
Колишній захисник Барселони та збірної Франції Жеремі Матьє працює у магазині спортивних товарів Intersport.
Про це повідомляє Vibes Foot.
Після завершення кар’єри 41-річний француз влаштувався продавцем-консультантом у футбольний відділ магазину Intersport в департаменті Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель.
Такий вибір місця роботи Матьє був добровільним і не пов’язаним із фінансовими труднощами. Колишнього захисника впізнав один із відвідувачів магазину та зробив із ним фото, яке всього за декілька днів зібрало більше 2 мільйонів переглядів.
Матьє виступав за Сошо, Тулузу, Валенсію, Барселону та Спортинг. Саме у португальському клубі в 2020 році завершив кар’єру. В 2011 – 2016 роках провів 5 матчів за збірну Франції. У 2015 році з Барселоною виграв Лігу чемпоінів.
Вчора, 5 квітня, каталонці в 30 турі Ла Ліги зіграли внічию 1:1 з Бетісом.