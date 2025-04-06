Експереможець Ліги чемпіонів працює продавцем у магазині спорттоварів

Колишній захисник Барселони та збірної Франції Жеремі Матьє працює у магазині спортивних товарів Intersport.

Про це повідомляє Vibes Foot.

Після завершення кар’єри 41-річний француз влаштувався продавцем-консультантом у футбольний відділ магазину Intersport в департаменті Буше-дю-Рон, адміністративним центром якого є Марсель.

Такий вибір місця роботи Матьє був добровільним і не пов’язаним із фінансовими труднощами. Колишнього захисника впізнав один із відвідувачів магазину та зробив із ним фото, яке всього за декілька днів зібрало більше 2 мільйонів переглядів.

Champion d’Europe avec Messi et Neymar, Jérémy Mathieu 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱’𝗵𝘂𝗶 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁.



Pas en tant que directeur, mais comme employé au rayon football, un choix volontaire.



🗞️ @LesVioletsCom pic.twitter.com/UQUZGp1qAB — Vibes Foot (@VibesFoot) April 6, 2025

Матьє виступав за Сошо, Тулузу, Валенсію, Барселону та Спортинг. Саме у португальському клубі в 2020 році завершив кар’єру. В 2011 – 2016 роках провів 5 матчів за збірну Франції. У 2015 році з Барселоною виграв Лігу чемпоінів.

Вчора, 5 квітня, каталонці в 30 турі Ла Ліги зіграли внічию 1:1 з Бетісом.