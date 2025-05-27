Найкращий бомбардир в історії збірної Естонії в 47-річному віці закінчив школу

Легенда естонського футболу Андрес Опер лише в 47-річному віці отримав атестат про повну загальну середню освіту.

Про це повідомляє Err.ee. Деталі додає Postimees.ee.

У середині 1990-х він залишив гімназію, щоб повністю сконцентруватися на футболі. 20 червня на нього чекає випускний у столичній Ваналіннаській гімназії для дорослих.

"Довгий час мені щось не давало спокою. У підсумку я зібрався і зробив. Ніколи не пізно почати або закінчити. Я переглядав свої старі табелі з оцінками – як футбол увійшов у життя, так оцінки впали. Але я все ж таки був хорошим учнем – в основному четвірки і п'ятірки, іноді трійки. Просто у мене були пропуски, зараз можливості поєднувати спорт і навчання зовсім інші", – зізнався Опер.

Те, що Опер свого часу покинув школу, було дивним ще тому, що його батько був директором, а мати – вчителькою.

" У мами з татом були різні думки. Батько, здається, бачив щось більше і сказав: "Нехай тоді хлопчик займається спортом", – згадує колишній лідер збірної Естонії.

Утім, сам Андрес не шкодує, що тоді зробив такий вибір, адже задоволений своєю кар'єрою.

" З огляду на мою кар'єру – мабуть, шкодувати нема про що. Дехто зміг упоратися і з тим, і з іншим, але для мене це було складно. Пізніше я виїхав за кордон. Я не шкодую, про свою футбольну кар'єру", – підсумував Опер.

Протягом кар'єри він грав за Флору, Ольборг, Роду, Шанхай, Ден Гаг, АЕК Ларнаку та Ноа Саламіна. За збірну Естонії забив 38 голів за 134 поєдинки.

Після завершення футбольної кар'єри він став тренером, спочатку працюючи в Англії – з молодіжною командою Аккрінгтон Стенлі. Потім повернувся на батьківщину, де був помічником тренера збірної Естонії та талліннської Левадії, але минулого року його призначили головним тренером збірної Естонії U-17.

Нагадаємо, легенда мадридського Реала Рауль Гонсалес завершив свою роботу на чолі Кастільї.