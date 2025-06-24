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Неймар залишиться в Сантосі: визначилися деталі нового контракту

Станіслав Лисак — 24 червня 2025, 23:54
Неймар залишиться в Сантосі: визначилися деталі нового контракту
Getty Images

Вінгер збірної Бразилії Неймар підпише новий контракт із Сантосом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

33-річний гравець вирішив залишитися в клубі до завершення бразильської Серії А, попри інтерес з європейських клубів.

Контракт Неймара може бути продовжений до кінця грудня 2025-го, а вже у січні 2026 року він стане вільним агентом та буде обдумувати своє майбутнє.

Через травми форвард провів лише 12 матчів після повернення в Сантос у січні поточного року. У них нападник відзначився 3 голами та 3 асистами. Пізніше повідомлялося, що бразилець захворів на коронавірус.

Неймар Сантос Чемпіонат Бразилії, Серія А

Сантос

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