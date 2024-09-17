Ексгравець Ліверпуля та збірної Англії перейде до клубу із четвертої ліги Франції – джерело

Колишній форвард Ньюкасла, Ліверпуля та збірної Англії невдовзі стане гравцем французького Бордо.

Про це повідомляє lequipe.fr.

Нападник з літа 2023 року грає за Ам'єн, який виступає у Лізі 2. За 32 матчі у складі цієї команди 35-річний Керолл забив 4 голи.

Керролл – вихованець Ньюкасла. У січні 2011 року Ліверпуль заплатив за нього 41 млн євро, але у складі "червоних" кар'єра в Енді не вдалася. Також грав за Вест Гем, Вест Бром та Редінг. На рахунку форварда 2 голи за 9 поєдинків у складі збірної Англії.

Бордо минулого сезону грав у Лізі 2, але мав серйозні фінансові проблеми. Згодом "жирондинці" втратили професійний статус і були переведені у четверту лігу.