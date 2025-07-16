Екснападник Ліверпуля та збірної Англії розповів про свій дебют за команду нон-ліги

Колишній нападник Ліверпуля, Ньюкасла та збірної Англії Енді Керролл поділився емоціями від дебюту за Дагенгем з шостого дивізіону Англії.

Футболіст поспілкувався з Talksport.

"Це було просто чудово. Це те саме відчуття, яке ніколи не забудеш. Щойно я вийшов на газон – вболівальники підтримували мене підбадьорювали.

Я вкладаю свій час та гроші у те, щоб створити щось дійсно велике. Гадаю, з цього може щось вийти", – розповів Керролл.

Останнім клубом Керролла був Бордо, який він залишив у червні на правах вільного агента.

Зазначимо, що англієць після вдалого сезону у Ньюкаслі перейшов до Ліверпуля за 41 мільйон євро у 2011 році. Кар'єра на Енфілді у форварда не задалась, а нападник пограв ще за Редінг, Редінг, ВБА та Вест Гем.

Також на рахунку Керролла 9 матчів та два голи у складі збірної Англії.

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