Екснападник Ліверпуля та збірної Англії розповів про свій дебют за команду нон-ліги
Колишній нападник Ліверпуля, Ньюкасла та збірної Англії Енді Керролл поділився емоціями від дебюту за Дагенгем з шостого дивізіону Англії.
Футболіст поспілкувався з Talksport.
"Це було просто чудово. Це те саме відчуття, яке ніколи не забудеш. Щойно я вийшов на газон – вболівальники підтримували мене підбадьорювали.
Я вкладаю свій час та гроші у те, щоб створити щось дійсно велике. Гадаю, з цього може щось вийти", – розповів Керролл.
Останнім клубом Керролла був Бордо, який він залишив у червні на правах вільного агента.
Зазначимо, що англієць після вдалого сезону у Ньюкаслі перейшов до Ліверпуля за 41 мільйон євро у 2011 році. Кар'єра на Енфілді у форварда не задалась, а нападник пограв ще за Редінг, Редінг, ВБА та Вест Гем.
Також на рахунку Керролла 9 матчів та два голи у складі збірної Англії.
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