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У Бордо повідомили про подальше майбутнє клубу

Ігор Чернявський — 18 серпня, 16:05
У Бордо повідомили про подальше майбутнє клубу
ФК Бордо

Бордо планує заявитися на четвертий за силою дивізіон у французькому футболі.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

ичерпавши всі можливі засоби захисту для збереження свого місця в 3-му дивізіоні, Бордо зосередився на прискореній реалізації свого спортивного проєкту на сезон-2024/25, який уже розпочався.

Цей спортивний проєкт обов'язково передбачає продовження проведення матчів на стадіоні "Матмют Атлантік", оскільки Бордо, як і раніше, залишається його клубом-резидентом.

Тепер клуб зосередить усі свої зусилля на успішному юридичному відновленні та реструктуризації, яка включатиме насамперед спортивне відновлення, що стане важливим кроком на шляху до поступового повернення в еліту", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Бордо понизили в класі через борги. Після того клуб навіть позбавили професійного статусу. Зазначимо, що протягом останніх двох з половиною років за жирондинців виступав український півзахисник Данило Ігнатенко. Його майбутнє поки залишається невідомим.

Бордо

Бордо

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