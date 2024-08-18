У Бордо повідомили про подальше майбутнє клубу

Бордо планує заявитися на четвертий за силою дивізіон у французькому футболі.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

"Вичерпавши всі можливі засоби захисту для збереження свого місця в 3-му дивізіоні, Бордо зосередився на прискореній реалізації свого спортивного проєкту на сезон-2024/25, який уже розпочався.

Цей спортивний проєкт обов'язково передбачає продовження проведення матчів на стадіоні "Матмют Атлантік", оскільки Бордо, як і раніше, залишається його клубом-резидентом.

Тепер клуб зосередить усі свої зусилля на успішному юридичному відновленні та реструктуризації, яка включатиме насамперед спортивне відновлення, що стане важливим кроком на шляху до поступового повернення в еліту", — йдеться в заяві.