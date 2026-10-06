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Керролл назвав людину, яка вчинила над ним сексуальне насильство

Олег Дідух — 6 жовтня 2026, 20:46
Керролл назвав людину, яка вчинила над ним сексуальне насильство
Енді Керролл
instagram.com/andytcarroll

Колишній форвард збірної Англії Енді Керролл розкрив ім'я чоловіка, який вчинив над ним акт сексуального насильства.

Про це повідомляє ВВС.

"Тепер, коли Кевіна Адамса назвали в судових документах моїм кривдником, я можу це підтвердити. Сподіваюся, тепер нарешті зможу перегорнути цю сторінку.

Я просто прошу людей не публікувати постійно фотографії мого кривдника поруч зі мною. Я більше не хочу бачити його обличчя й щоразу згадувати цю історію, коли про неї говорять. Я хочу рухатися далі. Це мало руйнівний вплив на моє життя та життя моїх близьких", – заявив Керролл.

Нагадаємо, наприкінці вересня Керролл випустив автобіографію, в якій розповів про те, що у 2021 році став жертвою сексуального насильства.

Кевін Адамс – відомий в Англії хореограф і викладач танців, який свого часу брав участь у програмах BBC.

Керролл

Керролл

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