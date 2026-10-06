Керролл назвав людину, яка вчинила над ним сексуальне насильство

Колишній форвард збірної Англії Енді Керролл розкрив ім'я чоловіка, який вчинив над ним акт сексуального насильства.

Про це повідомляє ВВС.

"Тепер, коли Кевіна Адамса назвали в судових документах моїм кривдником, я можу це підтвердити. Сподіваюся, тепер нарешті зможу перегорнути цю сторінку.

Я просто прошу людей не публікувати постійно фотографії мого кривдника поруч зі мною. Я більше не хочу бачити його обличчя й щоразу згадувати цю історію, коли про неї говорять. Я хочу рухатися далі. Це мало руйнівний вплив на моє життя та життя моїх близьких", – заявив Керролл.